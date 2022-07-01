Гражданин Турции попытался пересечь границу Молдовы по поддельным правам

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Для проверки на КПП “Джурджулешты-Галац” остановили водителя грузовика – гражданина Турции. Мужчина пересекал Молдову транзитом.

При проверке проездных документов пограничники заметили признаки подделки в турецких водительских правах. Иностранец признался, что получил новый документ в Болгарии, однако при себе имел и старые водительские права, которые оказались подлинными.

Поддельный документ изъяли, разбирательство продолжается.

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