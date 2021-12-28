Гражданин Турции пытался нелегально пересечь молдавскую границу

0

Иностранца-нарушителя задержали сотрудники Пограничной полиции.

Правоохранители получили информацию о том, что житель приграничной зоны приютил у себя дома иностранца. 37-летний мужчина говорил на иностранном языке и не имел документов.

На месте выяснилось, что гражданин Турции намеревался переплыть молдо-румынскую границу. Было установлено, что мужчина несколько дней назад легально въехал в Республику Молдова. В тот же день он хотел выехать за пределы РМ, но ему не разрешили пересечь границу из-за отсутствия необходимых проездных документов. Через два дня мужчина выехал из гостиницы в Кагуле, где остались все его документы.

Гражданин Турции был задержан и временно помещён в Центр размещения иностранцев до выяснения всех обстоятельств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.