Гражданин Румынии вербовал молдаванок для занятия проституцией в Испании

Гражданин Румынии вербовал молдаванок для занятия проституцией в Испании

Объявленного в 2019 году в розыск 44-летнего гражданина Румынии экстрадировали из Испании в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за сутенёрство. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, с 2014 по 2015 годы мужчина вербовал гражданок Молдовы в возрасте от 20 до 25 лет для занятия проституцией в Валенсии. Для этих целей он снимал в Испании квартиры.

Иностранца задержали и экстрадировали в Молдову. Ему грозит лишение свободы.

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