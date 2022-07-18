Гражданин Румынии вербовал молдаванок для занятия проституцией в Испании

0

Объявленного в 2019 году в розыск 44-летнего гражданина Румынии экстрадировали из Испании в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за сутенёрство.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, с 2014 по 2015 годы мужчина вербовал гражданок Молдовы в возрасте от 20 до 25 лет для занятия проституцией в Валенсии. Для этих целей он снимал в Испании квартиры.

Иностранца задержали и экстрадировали в Молдову. Ему грозит лишение свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.