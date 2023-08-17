Гражданин Молдовы устроил поджог в московском баре

Гражданин Молдовы устроил поджог в московском баре

Правоохранители Москвы завели уголовное дело на уроженца Молдовы, которого подозревают в поджоге бара. 

Во время визита в заведение мужчина приставал к гостям заведения. Персонал заставил клиента покинуть бар. Спустя несколько часов уроженец Молдовы вернулся. Он разбил одно из окон кирпичом и бросил в помещение зажигательную смесь, передает gazeta.ru.

Часть помещения обгорела, во время тушения вода попала на оборудование. В результате бару был нанесен ущерб в размере 870 тысяч рублей (около 158 тысяч леев).

Подозреваемого задержали. Он уже привлекался к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. По новому уголовному делу ему грозит срок до двух лет.

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