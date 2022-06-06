Гражданин Молдовы умер от передозировки наркотиками в Бухаресте

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Двое мужчин, в том числе 25-летний гражданин Молдовы, умерли от передозировки наркотиками после фестиваля в Бухаресте. Инцидент произошёл в минувшие выходные.

По данным местных СМИ, молдаванин умер по дороге в больницу. Ещё трое мужчин были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Один из них позже скончался на больничной койке. У всех была передозировка наркотиками, передаёт publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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