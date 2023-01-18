Гражданин Молдовы трагически погиб на работе в Италии

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31-летний молдаванин скончался в понедельник в провинции Тревизо. Его придавило грудой гравия на каменоломне.

По данным местной прессы, мужчина работал на конвейерной ленте. Вероятно, его зацепило за ленту и выбросило в кучу гравия, пишет jurnal.md.

Коллеги пострадавшего вызвали “скорую”, однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть молдаванина. Итальянская полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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