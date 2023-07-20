Гражданин Молдовы спровоцировал ДТП в Румынии: есть пострадавшие

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Пять человек пострадали в ДТП, которое произошло в румынском селе Корнул Лунчий. По данным полиции, 28-летний гражданин Молдовы пересёк сплошную линию, чтобы совершить обгон, в результате чего врезался в автомобиль, за рулём которого находился 19-летний местный житель.

Травмы получили пять человек, четверо из которых находились в машине гражданина Румынии, а один – в авто молдаванина. Все были доставлены в больницу, передаёт ipn.md.

Правоохранители выяснили, что оба водителя находились в трезвом состоянии. По предварительным данным, виновным в ДТП является 28-летний молдаванин.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.

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