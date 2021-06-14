Гражданин Молдовы пострадал в жутком ДТП в Румынии (ВИДЕО)

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Авария произошла в ночь на понедельник на трассе Дева-Нэдлак в Румынии. Микроавтобус, в котором находились 17 человек, врезался в стоявшую на обочине фуру. В результате ДТП один человек погиб, остальные получили травмы. Среди пострадавших есть и гражданин Молдовы.

По данным румынских СМИ, в микроавтобусе с номерными знаками Чехии находились 16 граждан Украины и один гражданин Молдовы. Среди пассажиров был также 8-летний ребёнок. В результате инцидента один человек скончался, а остальные были госпитализированы, передаёт publika.md.

В каком состоянии находится наш соотечественник пока не известно.

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