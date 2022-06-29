Гражданин Молдовы пострадал в жутком ДТП в Румынии (ФОТО)

Гражданин Молдовы пострадал в жутком ДТП в Румынии (ФОТО)

Авария произошла накануне в уезде Васлуй. Легковушка врезалась в грузовик, которым управлял гражданин Молдовы.

По данным местной прессы, трагедия произошла на трассе DE 581, вблизи населенного пункта Крецешть. Женщина на высокой скорости выехала на обгон и врезалась в грузовик, который двигался по встречной полосе. На место прибыли спасатели и врачи “скорой”. К сожалению, 53-летнюю автовладелицу не удалось спасти, передает tv8.md.

Гражданина Молдовы госпитализировали. Он находится в тяжёлом состоянии.

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