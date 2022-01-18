Гражданин Молдовы погиб в жутком ДТП в Италии

0

Авария произошла вблизи итальянского города Парма.

По данным СМИ, машина марки Mercedes врезалась в Ford, за рулём которого находился 56-летний мужчина. В Mercedes находились трое молодых людей в возрасте 17, 18 и 20 лет, девушка и двое парней. Один из них – гражданин Молдовы, передаёт protv.md.

Водитель и пассажиры Mercedes скончались спустя несколько часов после госпитализации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.