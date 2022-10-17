Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Италии

Гражданин Молдовы погиб в страшном ДТП в Италии

56-летний молдаванин погиб, ещё два человека получили серьёзные ранения.

Жуткая авария произошла накануне на трассе между итальянскими городами Сан-Ремо и Таджа. В одном из тоннелей шли ремонтные работы, в связи с чем было временно изменено направление движения. Как пишет местная пресса, водитель BMW свернул не на ту полосу и выехал на встречку.

В результате автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком. На переднем сиденье BMW находилась женщина, она получила серьёзные травмы. На заднем сиденье ехал уроженец Молдовы, он скончался.

Травмы получил и водитель грузовика. Его и пассажирку доставили в больницу. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, передаёт realitatea.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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