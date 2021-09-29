Гражданин Молдовы был убит во Франции: его труп нашли в лесу

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Труп гражданина Молдовы с пулевым ранением нашли в лесу недалеко от Парижа. По данным полиции, убийца выстрелил мужчине в голову, а затем закопал его тело. Известно, что накануне гражданин Молдовы “сдал” полиции нескольких человек, связанных с контрабандой сигарет.

По данным местных СМИ, мужчина сотрудничал с полицией с целью раскрытия деятельности преступной группировки. Накануне в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что информатор был рассекречен. Вскоре мужчина был найден мёртвым в лесу, передаёт publika.md.

Местные жители утверждают, что трассу вдоль леса, где было найдено тело, часто используют для контрабанды наркотиков и сигарет. Обстоятельства случившегося выясняются.

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