Граждане жёстко раскритиковали Санду за организацию протеста в разгар пандемии

Жители страны возмущены тем, что избранный президент решила рисковать жизнью и здоровьем населения на фоне постоянно растущего числа новых случаев коронавируса и изношенности медицинской системы.

– Пару таких протестов, неважно с чьей стороны, и медицинская система рухнет. Сидите дома, берегите себя и своих близких!

– Ну и правитель! Ещё не вступила в должность, а уже призывает людей к беспорядкам, что же потом будет? На баррикады выведет?

– Это призыв к госперевороту?! Парламент избран давно. Понятно, что “путешественников” там много. Но работай в имеющихся условиях. Никто тебе не обещал, что будет легко. Додон же три года как-то продержался?! Работай, доказывай делами.

– Сначала пусть во всеуслышание заявит, что берет всю ответственность за состояние дел в стране, а потом призывает. Ни за что не хочет отвечать, а городит чепуху.

– Призывая на протест, она показывает, что пандемия её не интересует, и здоровье народа тоже…И это только начало, а что будет дальше?!

– Пусть сходят 3 человека на протест. И всё будет по закону!

– На протестных коронавирус не действует? Каждый день новые приколы!

– Выйти? 1500 больных за сутки. А сама так Додона критиковала за митинги! Двойные стандарты однако!

– А как же больше 50 человек не собираться? Ну и новый президент! – пишут люди.