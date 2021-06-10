Граждане возмущены бездействием Санду в вопросе продления беспошлинного экспорта в Россию

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В рамках визита в Окницкий район Игорь Додон провёл продуктивную беседу и с жителями села Саука. Граждане выразили большой интерес к предвыборной программе Блока коммунистов и социалистов.

Людей интересовали разные темы, они задавали вопросы и получали ответы, которые хорошо оценили, выразив уверенность в том, что только профессиональная, патриотическая команда коммунистов и социалистов может сделать их жизнь лучше.

С особым интересом мы говорили о проектах развития молдавских сёл. Люди ждут хороших и чистых дорог, уличного освещения, водопровода и канализации, то есть, естественных в XXI веке благ, ждут также ремонта дома культуры, оснащения сельского детского сада мебелью, – отметил Додон.

Граждан, добавил он, возмутило то, что действующий президент страны Майя Санду не приложила никаких усилий, чтобы продлить срок действия режима беспошлинного экспорта нашей сельхозпродукции на огромный рынок Российской Федерации.

Мы обещали, что сможем добиться этого права, как и в 2018 году. К сожалению, однако, срок договоренности с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным истёк 31 марта, – заметил председатель ПСРМ.

А в селе Вэлчинец Окницкого района принять участие в дискуссиях о будущем страны пришли порядка 300 человек. Хотя они заявили, что уже устали от такого количества выборов, граждане всё же надеются, что команда профессионалов и патриотов Блока коммунистов и социалистов сможет оправдать их ожидания по улучшению качества их жизни.

Мы почувствовали существенную поддержку людьми нашей предвыборной программы, которая направлена на повышение уровня жизни, в том числе жителей сёл Молдовы. Уверен, что мы оправдаем их ожидания и осуществим меры по модернизации инфраструктуры во всех населённых пунктах страны. Кроме того, я пообещал, что Блок коммунистов и социалистов будет жестко противиться ликвидации районов и сельских администраций, – подытожил Игорь Додон.

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