Граждане уже могут купить медполис на 2023 год со скидкой

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Национальная касса медстрахования сообщила, что граждане, самостоятельно покупающие полис медстрахования, уже могут приобрести его на следующий год.



В ведомстве напомнили, что полис должны оплачивать самостоятельно те, кто не трудоустроен официально или не застрахован.

Согласно закону «О фондах обязательного медицинского страхования» на 2023 год, в следующем году стоимость медполиса увеличится в три раза — до 12,6 тыс. леев. При этом в ведомстве напомнили, что для тех, кто намерен купить полис самостоятельно, остаются в силе все льготы и скидки. А это значит, что с 1 января до 31 марта медполис будет стоить от 1014 до 4056 леев, как и в предыдущие годы, в зависимости от категории, в которую входит человек, пишет gagauzinfo.md.

Так, медполис за 1014 леев могут купить владельцы земельных участков, а учредителям ИП, патентообладателям, арендаторам, арендодателям, и другим гражданам, не занятым и не застрахованным государством, в том числе иностранным гражданам с правом на временное проживание в Молдове, полис обойдётся в 2028 леев.

Со скидкой медполис также смогут купить медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, судебные эксперты, работающие в бюро судебных экспертиз, переводчики, синхронные переводчики и авторизованные управляющие, независимо от организационно-правовой формы деятельности, безработные и семейные врачи, осуществляющие самостоятельную деятельность. Им полис обойдётся в 4056 леев.

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