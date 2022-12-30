Граждане уже могут купить медполис на 2023 год со скидкой

Граждане уже могут купить медполис на 2023 год со скидкой

Национальная касса медстрахования сообщила, что граждане, самостоятельно покупающие полис медстрахования, уже могут приобрести его на следующий год.

В ведомстве напомнили, что полис должны оплачивать самостоятельно те, кто не трудоустроен официально или не застрахован.

Согласно закону «О фондах обязательного медицинского страхования» на 2023 год, в следующем году стоимость медполиса увеличится в три раза — до 12,6 тыс. леев. При этом в ведомстве напомнили, что для тех, кто намерен купить полис самостоятельно, остаются в силе все льготы и скидки. А это значит, что с 1 января до 31 марта медполис будет стоить от 1014 до 4056 леев, как и в предыдущие годы, в зависимости от категории, в которую входит человек, пишет gagauzinfo.md.

Так, медполис за 1014 леев могут купить владельцы земельных участков, а учредителям ИП, патентообладателям, арендаторам, арендодателям, и другим гражданам, не занятым и не застрахованным государством, в том числе иностранным гражданам с правом на временное проживание в Молдове, полис обойдётся в 2028 леев.

Со скидкой медполис также смогут купить медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, судебные эксперты, работающие в бюро судебных экспертиз, переводчики, синхронные переводчики и авторизованные управляющие, независимо от организационно-правовой формы деятельности, безработные и семейные врачи, осуществляющие самостоятельную деятельность. Им полис обойдётся в 4056 леев.

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