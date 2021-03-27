Граждане Украины наладили наркобизнес в Кишинёве: изъята запрещёнка на 4 млн леев (ВИДЕО)

0

Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, членами которой являются граждане Украины в возрасте от 18 до 30 лет. Они наладили схему продажи наркотиков в крупных размерах на территории Кишинёва.

По данным столичной полиции, За деятельности ОПГ следили в течение двух месяцев. Главарь банды занимался вербовкой новых членов, а также вопросами хранения, отправки и ввоза наркотиков в РМ. Двое других занимались хранением, транспортировкой и распространением наркотиков по территории столицы. Подозреваемые делали “закладки” в общественных местах: под бордюрами, деревьями, камнями и т.д. Затем с помощью электронной платформы продавали запрещёнку клиентам.

В результате следственных мероприятий полицейские идентифицировали 365 “закладок”. А в результате обысков в домах подозреваемых были найдены ещё 3 кг наркотиков типа PVP. Общая стоимость изъятого составила 4 230 000 леев.

Иностранцев поместили под арест на 30 дней. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.