Граждане стали чаще обращаться за компенсированными лекарствами

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В первом полугодии текущего года более 595 тыс. человек получили компенсированные лекарства из фондов обязательного медицинского страхования. Количество обращающихся почти на 29 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство из них, 391 тыс., получили компенсированные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а около 99 тыс. – противодиабетические препараты.

По данным Национальной медицинской страховой компании, в первом полугодии на компенсацию лекарств был выделен 381 млн леев, что более чем на 67 млн превышает сумму, перечисленную в первом полугодии прошлого года. Расходы на одного получателя составили около 640 леев. За тот же период было выписано и оплачено около 2,7 млн рецептов, что почти на 237 тыс. больше, чем за аналогичный период 2021 года, передает ipn.md.

С 1 июля 2022 г. в перечень компенсируемых препаратов впервые включены аналоги инсулина, семь международных непатентованных наименований. По оценкам, примерно 20 тыс. человек получат эти лекарства бесплатно, а их стоимость будет полностью оплачена из средств фондов обязательного медицинского страхования.

Тоже с 1 июля люди, нуждающиеся в паллиативном уходе в амбулаторных условиях, имеют доступ к 11 международным непатентованным наименованиям лекарств с полной их компенсацией. А люди с расстройствами аутистического спектра, как взрослые, так и дети, получают одно лекарство, компенсируемое из фондов Национальной медицинской страховой компании.

Помимо компенсируемых из средств обязательного медицинского страхования лекарственных средств, с 1 июля населению могут быть также предоставлены компенсируемые медицинские изделия, а именно: тесты и ланцеты для контроля уровня глюкозы, мешки для сбора кишечной и мочевой стом. Их можно получить в аптеках по выписанному врачом рецепту. Всего тестами и ланцетами воспользуются около 129 тыс. граждан, а более двух тыс. – мешками для сбора кишечной и мочевой стом.

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