Граждане спустя год президентства Санду: Страна движется в неверном направлении, жить стало хуже

Граждане спустя год президентства Санду: Страна движется в неверном направлении, жить стало хуже

66% жителей Молдовы считают, что наша страна движется в неверном направлении, а 51% недовольны тем, как они живут. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.  

42% граждан заявили, что сегодня они живут хуже и гораздо хуже, чем год назад, а 36% – что приблизительно так же. Лучше и гораздо лучше – 19% и 2% соответственно.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md