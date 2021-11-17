Граждане спустя год президентства Санду: Страна движется в неверном направлении, жить стало хуже

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66% жителей Молдовы считают, что наша страна движется в неверном направлении, а 51% недовольны тем, как они живут. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.

42% граждан заявили, что сегодня они живут хуже и гораздо хуже, чем год назад, а 36% – что приблизительно так же. Лучше и гораздо лучше – 19% и 2% соответственно.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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