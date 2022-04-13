Граждане снова связывают надежды на лучшую жизнь с Додоном, а Санду растеряла поддержку населения

Граждане снова связывают надежды на лучшую жизнь с Додоном, а Санду растеряла поддержку населения

Рейтинг Игоря Додона продолжает расти. Больше всего граждан, опрошенных в рамках социологического исследования, считают, что только он сможет изменить ситуацию в Молдове к лучшему. Надежды с Санду связывают всего 22% – на 15,7% меньше, чем в прошлом году. 

Рейтинг Додона за год, напротив, вырос: на 4,5%.

Опрос общественного мнения проводился компанией Intellect group с 7 по 10 апреля. В нём приняли участие 1089 человек. Погрешность составляет +/-2,7%.

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