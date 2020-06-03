Граждане считают, что президентские и досрочные парламентские выборы нужно провести в один день

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Об этом заявили 53,6% респондентов, принявших участие в опросе общественного мнения.

20,6% сказали, что не хотят досрочных парламентских выборов. Еще 14,6% считают, что их следует провести после президентских. Остальные не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился компанией «Фонд общественного мнения» с 23 по 31 мая. В нем приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет +/-2,3%.

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