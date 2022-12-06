Граждане считают, что Игорь Додон лучше всего справился бы с текущим кризисом и сумел бы договориться с Россией, – опрос

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Игорь Додон лучше всего справился бы с текущим кризисом в стране. Так считают 29,5% опрошенных. На 10% меньше, 19,5%, полагают, что это сделает Майя Санду. Таковы результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

Граждане считают, что Додон смог бы принять реальные меры в поддержку населения (24%), развить экономику (20%), обеспечить безопасность страны (27%) и договориться с Российской Федерацией и лично Владимиром Путиным (42%). Майя Санду, по мнению граждан, лучше всего справилась бы только с одним – наведением порядка в области правосудия (24%).

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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