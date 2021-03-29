Граждане Румынии отправляются в Россию за вакциной “Спутник V”

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Многие граждане Румынии отправляются в туры в Россию для того, чтобы привиться незарегистрированным ещё в странах ЕС препаратом “Спутник V”. Такое туристическое предложение заинтересовало жителей и других государств Европейского союза.

По данным румынских СМИ, туристический пакет, который предлагает молдавское агентство, стоит 1 200 евро на человека. В данную цену входят две поездки в Россию (каждая на 2 дня), в течение которых турист может вакцинироваться препаратом от коронавируса “Спутник V”. Прививку можно сделать в Москве или в Санкт-Петербурге.

Представители туристического агентства сообщают, что всего за месяц предложением воспользовались шестеро граждан Румынии. Также в Россию за “Спутником V” ездят и другие иностранные граждане, в том числе Греции, Германии, Великобритании и Болгарии. Ещё около 100 человек находятся в списке ожидания на тур иммунизации “Спутником V”, передаёт 24h.md.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса “Спутник V”.

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