Граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, могут въезжать в Приднестровье без разрешения Оперштаба

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, могут въезжать в Приднестровье без разрешения Оперштаба

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, могут въезжать на территорию Приднестровья без необходимости получения разрешения Оперштаба.

Таким гражданам не нужно проходить ПЦР-тестирование либо находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Для этого достаточно иметь при себе соответствующее документальное подтверждение, передаёт novostipmr.com. Важно, чтобы документ о вакцинации был в бумажном, а не цифровом виде, уточняют власти Приднестровья.

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