Граждане: правительство Гаврилицы – худшее за последние 10 лет

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Жители страны считают правительство Натальи Гаврилицы худшим за последние 10 лет. Об этом заявили 21,9% граждан, это первое место рейтинга. 18,1% назвали худшим кабмин Филата, а 16,8% – правительство Санду.

95% граждан заявили, что у правительства Натальи Гаврилицы нет ни единого достижения. 34% поставили кабинету министров оценки “1”-“2”. Всего 8% считают, что правительство работает на “9”-“10”.

49% граждан считают, что в рамках реформы юстиции практически ничего сделано не было. 68% полагают, что правосудие переходит под контроль руководства страны. 39% говорят, что правительство не искоренило коррупцию, как обещало, а 25% и вовсе считают, что коррупции стало больше.

Опрос общественного мнения проводился с 24 января по 14 февраля компанией IMAS по заказу Public Media. В исследовании приняли участие 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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