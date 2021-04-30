Граждане, потерявшие работу из-за пандемии, получат субсидии от государства

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Временный кабинет министров утвердил накануне Регламент о поддержке рынка труда в Республике Молдова, пострадавшего в результате кризиса, вызванного коронавирусом.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, пандемия и соответственно меры, принятые властями для борьбы с COVID-19, привели к значительному сокращению производства и торговли, росту безработицы и снижению потребления, сильно пострадал рынок труда. Поэтому было принято решение о предоставлении субсидий лицам, которые в течение не менее 12 месяцев подряд, предшествующих месяцу трудоустройства, не получали заработную плату. Деньги будут предоставлены на покрытие расходов сотрудников с 1 января 2021 года. Целевые группы – молодёжь, представители диаспоры и те, кто потерял работу в 2020 году, пишет moldpres.md.

Субсидии будут также получать люди с ограниченными возможностями, за исключением устроенных в специализированных компаниях. Размер субсидии будет определяться в зависимости от категории работника. На это из госбюджета планируется выделить 200 млн леев.

Согласно базе данных Национального агентства занятости населения, в течение 2020 года количество безработных, зарегистрированных в бюро агентства, составило 50,2 тысячи человек, что примерно в 1,6 раз больше по сравнению с 2019 годом. Безработица на уровне страны в четвертом квартале 2020 года составила 4,3%. По имеющимся данным, количество безработных, зарегистрированных в январе 2020 года, составило 16 599 человек, а в январе 2021 года – 25 525 человек.

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