Граждане оценивают деятельность Санду на “двойку”

Граждане оценивают деятельность Санду на “двойку”

Больше всего граждан – почти 40% – оценивают деятельность президента на “двойку”. Таков результат опроса общественного мнения, проведённый компанией CBS-AXA по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану», показывает, что антирейтинг Санду уже выше, чем Додона. Так, президенту не доверяют почти 60% граждан. 

Средняя оценка президента при сложении всех баллов составила всего 4,1. Деятельность правительства граждане оценили на 3,9, а парламента – на 3,8.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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