Граждане о правительстве Гаврилицы: Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее (ВИДЕО)

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Граждане тоже недовольны экспериментальным правительством Натальи Гаврилицы, как его называют эксперты. Люди считают, что практика лучше теории, и даже после прекрасного обучения и при наличии прекрасных дипломов не решить реальных проблем, с которыми сталкивается страна, пишет Accent TV.

– Нет, я считаю, что должны быть практики, должны быть люди с опытом.

– Я за тех, кто имеет больше опыта, больше практики, так они быстрее построят нормальные отношения, и мы будем лучше жить.

– Теория — это хорошо, но без практики любая теория рассыпается, поэтому, конечно, должны быть практики, но практики у которых не было теории, это тоже не есть хорошо.

– Вряд ли что-то хорошее из этого получится. Дай Бог, конечно, чтобы не хуже было, чем до этого. Жаль, очень жаль.

– Лучше практики, потому что они работают, они видят. Теоретики – им надо больше сказок читать, вот и всё, – отмечают граждане.

В экспертных кругах говорят и о том, что правительство во главе с Натальей Гаврилицей обойдётся гражданам Республики Молдова почти вдвое дороже, чем предыдущие команды.

a-tv.md