Граждане намерены голосовать на президентских выборах за Игоря Додона

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись президентские выборы, 36,3% граждан проголосовали бы на них за Игоря Додона. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

Таким образом, Додон занял бы по результатам голосования первое место. На втором расположилась бы Майя Санду – 27,7%. За Ренато Усатого проголосовали бы 11%, за Владимира Воронина – 8,2%, за Павла Филипа – 6,1%. Свой голос Андрею Нэстасе отдали бы 4%, Октавиану Цыку – 3,2%, Андриану Канду – 2,8%, Дорину Киртоакэ – 0,7%.

Опрос проводился компанией IMAS по заказу Public Media с 14 по 27 июня. В нем приняли участие 1105 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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