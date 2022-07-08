Граждане Молдовы живут в среднем на 11 лет меньше, чем граждане ЕС

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Такие данные были опубликованы Национальным бюро статистики.

По данным ведомства, средняя продолжительность жизни в Республике Молдова в 2021 году составила 69,1 года, что на 11,3 года меньше, чем средний уровень продолжительности жизни в 27 странах ЕС, который составляет 80,4 года. В Молдове в 2021 году средняя продолжительность жизни мужчин уменьшилась на 7 месяцев по сравнению с предыдущим годом, а женщин – на 8 месяцев.

Согласно исследованию, в странах ЕС в среднем 70% людей уверены, что они здоровы, в то время как в Республике Молдова только 52,5% не жалуются на проблемы со здоровьем. У европейцев также более высокий уровень занятости по сравнению с гражданами Молдовы, что тоже влияет на продолжительность жизни. В среднем в ЕС уровень занятости составляет 69,2%, а в Республике Молдова – чуть меньше 50%.

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