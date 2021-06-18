Граждане Молдовы в Санкт-Петербурге выразили поддержку Блоку коммунистов и социалистов (ФОТО)

– Вместе с тем, люди не скрывали своей обеспокоенности в связи с попытками ряда зарубежных стран и их политических ставленников в Молдове установить внешнее управление нашим государством. Молдаване Петербурга единодушно заявили о недопустимости подрыва национальной независимости и суверенитета Молдовы и выразили поддержку Блоку коммунистов и социалистов, состоящему из убежденных государственников, – отметил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.