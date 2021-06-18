Граждане Молдовы в Санкт-Петербурге выразили поддержку Блоку коммунистов и социалистов (ФОТО)

Сегодня во Дворце молодежи Санкт-Петербурга состоялась встреча с представителями молдавской диаспоры. Председатель Партии социалистов Игорь Додон и исполнительный секретарь Партии коммунистов Константин Старыш провели обстоятельную беседу с соотечественниками, которые проявили большой интерес к событиям на Родине.
– Вместе с тем, люди не скрывали своей обеспокоенности в связи с попытками ряда зарубежных стран и их политических ставленников в Молдове установить внешнее управление нашим государством. Молдаване Петербурга единодушно заявили о недопустимости подрыва национальной независимости и суверенитета Молдовы и выразили поддержку Блоку коммунистов и социалистов, состоящему из убежденных государственников, – отметил лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.
В завершение встречи Игорь Додон и Константин Старыш призвали всех граждан Молдовы, проживающих на северо-западе России, принять активное участие в досрочных парламентских выборах 11 июля.
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