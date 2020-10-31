Граждане Молдовы в Баку и Страсбурге будут голосовать на предстоящих выборах по особому графику

Избирательный участок №1/307 в Баку, Азербайджан, будет работать с 7.00 до 18.00, а участок №1/342, Страсбург, Французская Республика, – с 7.00 до 20.00. Соответствующие решения накануне приняла Центральная избирательная комиссия.

График работы участка в Баку был сокращён по причине введения военного положения, пишет moldpres.md. Он предусматривает, что находиться на улицах после 19.30 не рекомендуется, а с 21.00 до 6.00 без специальных разрешений это и вовсе запрещено.

В то же время решение по поводу участка в Страсбурге было принято в контексте продления властями Французской Республики ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией ввиду COVID-19, а также после объявления высшего уровня террористической угрозы после терактов в Ницце и Авиньоне. Постоянное представительство Республики Молдова при Совете Европы в Страсбурге было уведомлено властями города о том, что доступ в здание, где будет работать избирательный участок, будет закрыт в 20.00.

Напомним, завтра в Молдове состоятся президентские выборы. За границей будут открыты 139 избирательных участков.