Граждане Молдовы смогут получить вид на жительство в России без РВП

Граждане Молдовы смогут получить вид на жительство в России без РВП
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдовы получить вид на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание (РВП). 

– Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдаётся: иностранному гражданину, являющемуся гражданином Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, – отмечено в тексте поправки.
Изменения вносятся в закон “О правовом положении иностранных граждан”. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами, сообщает РИА Новости.
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