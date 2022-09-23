Граждане Молдовы смогут ездить в Катар без виз

Граждане Молдовы смогут ездить в Катар без виз

Парламент ратифицировал Соглашение между Правительством РМ и Правительством Государства Катар об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов.

Таким образом, граждане смогут въезжать, проезжать транзитом или находиться на территории Государства Катар или Молдовы до 90 дней в течение 180-дневного периода при условии, что целью пребывания является: туризм, транзит или деловой интерес.

Людям, которые планируют превысить указанный срок, необходимо будет получить долгосрочную визу, пишет moldpres.md.

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