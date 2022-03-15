Граждане Молдовы могут путешествовать в Бразилию без виз

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявило о вступлении в силу соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Федеративной Республики Бразилия об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов.

Согласно пресс-релизу ведомства, граждане Молдовы, имеющие действующий паспорт, освобождаются от виз для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Бразилии в туристических, транзитных или деловых целях на срок до 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда.

Если молдавские граждане желают оставаться на территории Бразилии более 90 дней, они должны будут получить визу, передаёт moldpres.md.

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