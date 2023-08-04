Граждане Молдовы могут проверить онлайн свой личный счёт социального страхования

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Застрахованные лица могут зайти на электронный сервис Access CPAS и проверить свой личный счёт социального страхования, напоминает НКСС.

Услуга Access CPAS предоставляет возможность просмотра и печати накопленной на личном счёте информации, отражающей данные работодателя, период деятельности, фонд оплаты труда и другие вознаграждения, взносы социального страхования, начисленные и перечисленные в бюджет государственного социального страхования с 1 января 1999 года.

При этом на личном счёте можно также найти информацию о трудовых отношениях с 1 января 2018 года (приём на работу/увольнение с работы, приостановление действия трудового договора и др.), трудовой деятельности, осуществляемой в период до 1 января 1999 года (сканирование из трудовой книжки), в том числе сведения о социальных пособиях, выплачиваемых Национальным агентством социального страхования.

Доступ к данным с личного счёта социального страхования по адресу https://mcabinet.gov.md/ro можно получить с помощью пароля доступа, который предоставляется в любом территориальном подразделении Национальной кассы социального страхования при наличии удостоверения личности или электронной или мобильной подписи, передаёт ipn.md.

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