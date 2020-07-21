Граждане Молдовы, которые вынужденно вернулись в страну из-за пандемии, смогут участвовать в программе субсидирования в сельском хозяйстве

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Соответствующее решение приняли накануне депутаты парламента. Документ был разработан правительством по инициативе главы государства.

Согласно закону, пишет ntv.md, мигранты смогут претендовать на получение субвенций при осуществлении инвестиций в сельское хозяйство, а также при запуске стартапов. Для молодых фермеров, которые пожелают принять участие в программе, возрастной лимит был увеличен с 35 до 40 лет, а максимальная сумма льгот составит 30% от стоимости осуществленной инвестиции.

Кроме того, исключено условие о предоставлении сертификата качества, как и необходимость доказывать наличие собственного сырья.

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