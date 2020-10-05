Граждане Молдовы из приднестровского региона смогут принять участие в выборах 1 ноября

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В 22 населенных пунктах в зоне безопасности, а также в муниципиях Кишинёв и Бельцы будут открыты 42 избирательных участка для жителей приднестровского региона, у которых есть гражданство Республики Молдова. Информацию представила пресс-служба Бюро по реинтеграции.

Таким образом, 247 609 избирателей, проживающих в населенных пунктах левобережья Днестра, муниципии Бендеры и в некоторых сёлах Каушанского района смогут выразить своё право голоса. Большинство избирательных участков будет открыто в Резине, Сенатовке и Варнице – по 4. В 11 населённых пунктах будет открыто по два избирательных участка, в восьми сёлах – по одному.

Стоит отметить, что Приднестровье в день президентских выборов разрешит пересечение административной линии гражданам, желающим осуществить своё избирательное право, без последующего соблюдения 14-дневной самоизоляции или проведения теста на коронавирус.

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