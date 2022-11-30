Граждане могут узнать, к какой категории уязвимости их причислили, на сайте compensatii.gov.md

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Рядом с номером заявления появится значок. Красный с буквой “Е” свидетельствует о самом высоком уровне энергетической уязвимости, оранжевый с “D” – о высоком уровне, жёлтый с “С” – о среднем уровне, зелёный с “В” – о низком уровне уязвимости, и, наконец, синий с “А” – о неуязвимости.

Ранее мы писали, кто и на какую помощь сможет рассчитывать, в зависимости от присвоенного уровня энергетической уязвимости.

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