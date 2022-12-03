0

Граждане могут регистрироваться на платформе compensatii.gov.md до марта 2023 года, чтобы определить категории уязвимости и получить компенсацию в счетах за энергию. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь на пресс-конференции.

По словам министра, в информационной системе «Энергетическая уязвимость» размещено около 700 тыс. запросов, что составляет 58% населения страны, передает moldpres.md.

– Все запросы уже обработаны. Так, 79,8% запросов был присвоен очень высокий уровень уязвимости, 11,4% — высокий, 4,9% — средний, 2,7% — низкий и 1,1% — категория неуязвимых. После их определения в службу поддержки поступило 2500 заявок с различными запросами. После их изучения можно было внести определенные коррективы, так как из-за некоторых собственных ошибок граждане получили неблагоприятную категорию, — пояснил Спатарь.

Семьи, которые не зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, в ноябре будут переведены в категорию средней уязвимости. При этом с декабря 2022 г. по март 2023 г. они будут отнесены к категории малой энергетической уязвимости.

По расчетам, для выплаты компенсаций в холодный период потребуется около 5 млрд леев (около 250 млн евро), из них в этом году из госбюджета будет выделено 870 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.