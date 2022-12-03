Граждане могут регистрироваться на платформе compensatii.gov.md до марта 2023 года

Граждане могут регистрироваться на платформе compensatii.gov.md до марта 2023 года

Граждане могут регистрироваться на платформе compensatii.gov.md до марта 2023 года, чтобы определить категории уязвимости и получить компенсацию в счетах за энергию. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь на пресс-конференции.

По словам министра, в информационной системе «Энергетическая уязвимость» размещено около 700 тыс. запросов, что составляет 58% населения страны, передает moldpres.md.

– Все запросы уже обработаны. Так, 79,8% запросов был присвоен очень высокий уровень уязвимости, 11,4% — высокий, 4,9% — средний, 2,7% — низкий и 1,1% — категория неуязвимых. После их определения в службу поддержки поступило 2500 заявок с различными запросами. После их изучения можно было внести определенные коррективы, так как из-за некоторых собственных ошибок граждане получили неблагоприятную категорию, — пояснил Спатарь.

Семьи, которые не зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, в ноябре будут переведены в категорию средней уязвимости. При этом с декабря 2022 г. по март 2023 г. они будут отнесены к категории малой энергетической уязвимости.

По расчетам, для выплаты компенсаций в холодный период потребуется около 5 млрд леев (около 250 млн евро), из них в этом году из госбюджета будет выделено 870 млн леев.

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