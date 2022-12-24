Граждане могут ознакомиться с расчётами по установлению степени уязвимости

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Граждане, зарегистрированные на портале www.compensatii.gov.md, могут ознакомиться с информацией о расчёте для установления степени уязвимости.

Информация опубликована в «Личном кабинете» пользователя, в графе «Показать результаты»: там представлены параметры расчёта и заявленные суммы.

Также члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли некоторые поправки в порядок установления компенсаций в счетах для жилья, отключённого от системы центрального отопления. Таким образом, с декабря владельцы такого жилья будут получать компенсацию, эквивалентную уровню очень высокой уязвимости, пишет moldpres.md.

Зарегистрироваться на платформе www.compensatii.gov.md можно до марта включительно. Компенсация потребителям будет предоставляться начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором они зарегистрировались.

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