Граждане из диаспоры могут записаться на консульские услуги онлайн

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции и Агентство электронного управления объявили о запуске в пилотном режиме первого национального портала записи на консульские услуги, предоставляемые в дипмиссиях РМ за рубежом.

Как уточнили в МИДЕИ, портал www.programari.gov.md предлагает гражданам из диаспоры возможность быстро и удобно зарегистрироваться в ближайшем дипломатическом представительстве для получения любой доступной услуги. На первом этапе услуга записи будет действовать в 13 местах, а затем будет постепенно распространена на всю консульскую сеть страны, пишет moldpres.md.

Для записи заявитель вводит идентификационные данные: имя, фамилия, IDNP, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, выбирает вид услуги, дату и время записи. Результат будет отправлен на адрес электронной почты заявителя.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.