Граждане имеют право знать правду о послевыборных намерениях ПДС, – Фуркулицэ (ВИДЕО)

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Если партия “Действие и солидарность” не собирается повышать пенсионный возраст после выборов, выступает против сокращения районов и примарий, а также против продажи молдавских земель иностранцам, она подпишет предложенное накануне Блоком коммунистов и социалистов публичное обязательство. Если же нет – будет всячески увиливать от этого. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, отметив, что граждане имеют право знать правду о намерениях этой партии.

– Это наши убеждения, которые мы поддерживаем всегда, они не исчезнут из нашей повестки. Но мы хотим, чтобы наши политические контркандидаты тоже подписались под этим, чтобы у наших избирателей было чёткое понимание того, кто и что защищает. Мы всегда стояли за это, всегда будем это защищать, это одни из основных наших принципов. Если наши оппоненты поддерживают это, они подпишут обязательство, а если не поддерживают – будут увиливать и говорить, что у них есть своя повестка, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что в действиях ПДС прослеживаются “разночтения”. Так, например, несмотря на заявление Наты Албот о том, что она отказывается от участия в выборах, из списка партии она до сих пор не была исключена.

– Мы хотим видеть слова – действия. Нашему избирателю мы тоже это показываем. Мы говорим – мы действуем, – пояснил он.

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