Граждане будут получать обновлённые фактуры за электроэнергию

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«Premier Energy» SRL обновила дизайн счетов за электроэнергию для бытовых и небытовых потребителей. С сегодняшнего дня потребители будут получать квитанции с другим оформлением.

Новый формат позволяет потребителям ознакомиться со всей обязательной информацией об электроэнергии, полезными данными о способах оплаты, получении счетов по электронной почте, опциях персонального характера, а также с рядом рекомендаций по энергоэффективности и безопасности, – указывается в пресс-релизе поставщика.

Потребитель сможет проанализировать график потребления электроэнергии за последние 12 месяцев, пишет moldpres.md. В то же время в фактуре есть таблица с номером счётчика, типом потребления, предыдущими и текущими показаниями, количеством потреблённых киловатт, регулируемым тарифом за киловатт/час и т. д.

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