Гражданам рекомендуют воздержаться от семейных праздников

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья призывает граждан Республики Молдова избегать мест массового скопления людей и находиться в общественных местах только в случае крайней необходимости, учитывая возрастающую опасность заражения коронавирусом.

– В выходные дни мы рекомендуем гражданам воздержаться от вечеринок и застолий в семейном кругу, а также не устраивать встречи с друзьями и коллегами, – говорится в сообщении Нацкомиссии общественного здоровья.

Согласно недавнему эпидемиологическому исследованию, проведенному Институтом Пастера в партнерстве с Французским национальным фондом медицинского страхования, большинство инфекций SARS-CoV-2 происходит в семейном кругу – около 63%. Кроме того, поездки за границу считаются фактором повышенного риска заражения (53%), передаёт moldpres.md.

– Призываем соблюдать основные эпидемиологические меры безопасности: носить защитную маску, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки. Уважаемые граждане, просим вас заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Только вместе, заботясь друг о друге, мы сможем преодолеть пандемию и ее последствия, – призывают власти.

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