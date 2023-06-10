Гражданам рекомендуют увеличить употребление воды в жару

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Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт российской лаборатории «Гемотест», рассказала, что в жару употребление воды нужно увеличить до 70-80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки.

Как подчеркнула специалист, когда человек теряет 2% жидкости, он чувствует жажду, а при потере 5% начинается обезвоживание. Основные признаки этого состояния — сухость во рту и отсутствие слюны, бледность, слабость и ухудшение самочувствия.

При обезвоживании моча становится более концентрированной и приобретает тёмно-жёлтый оттенок. В жару риск обезвоживания возрастает, потому что организм быстрее теряет жидкость. Поэтому так важно вовремя её восполнять. Для утоления жажды лучше всего подходит обычная чистая вода комнатной температуры. Нормы употребления жидкости индивидуальны, ориентироваться нужно прежде всего на самочувствие и желание, — посоветовала врач.

Она напомнила, что по классической формуле потребности организма в воде на 1 кг массы тела в сутки должно приходиться 30-40 мл жидкости, пишет russian.rt.com.

В жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70-80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки. Об этих рекомендациях стоит помнить, но выпивать положенные литры через силу, если ощущения жажды и признаков нехватки жидкости нет, не стоит, — порекомендовала эксперт.

Наряду с водой в жару можно употреблять минералку и изотоники — они помогают восполнить минеральные вещества (прежде всего калий, натрий и хлор), которые человек теряет с потом. Также для утоления жажды подойдут свежевыжатые соки, разбавленные водой, домашние компоты, морсы, лимонады, зелёный чай.

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