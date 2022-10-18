Гражданам рекомендуют реже открывать холодильник ради экономии

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Реже открывайте холодильник и кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно. Такие рекомендации населению дает ГП «Молдэлектрика».

Рекомендации компании «Молдэлектрика»:

кипятите воду на огне, а не при помощи электрочайника;

кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно;

готовьте пищу на огне, а не в электрических духовках;

реже открывайте холодильник.

Граждан призывают экономить электроэнергию, особенно с 18.00 до 23.00.

Напомним, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов энергетических объектов.

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