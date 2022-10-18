Гражданам рекомендуют реже открывать холодильник ради экономии

Реже открывайте холодильник и кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно. Такие рекомендации населению дает ГП «Молдэлектрика».
Рекомендации компании «Молдэлектрика»:
- кипятите воду на огне, а не при помощи электрочайника;
- кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно;
- готовьте пищу на огне, а не в электрических духовках;
- реже открывайте холодильник.
Граждан призывают экономить электроэнергию, особенно с 18.00 до 23.00.
Напомним, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов энергетических объектов.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии