Гражданам рекомендуют реже открывать холодильник ради экономии

Гражданам рекомендуют реже открывать холодильник ради экономии

Реже открывайте холодильник и кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно. Такие рекомендации населению дает ГП «Молдэлектрика».

Рекомендации компании «Молдэлектрика»:

  • кипятите воду на огне, а не при помощи электрочайника;
  • кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно;
  • готовьте пищу на огне, а не в электрических духовках;
  • реже открывайте холодильник.

Граждан призывают экономить электроэнергию, особенно с 18.00 до 23.00.

Напомним, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов энергетических объектов.

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