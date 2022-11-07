Гражданам рассказали о правилах уборки опавших листьев

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В микрорайонах, жилых кварталах и на обочинах улиц Кишинёва опавшую листву необходимо собирать, а в парках и лесах её можно оставлять, так как она благотворно влияет на почву. Об этом рассказала руководитель Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями.

– В жилых районах, кварталах, на улицах это необходимая мера. В листьях скапливаются различные инфекции и насекомые. Всю зиму листва остаётся на почве, в связи с чем весной ухудшается декоративный вид посадок. Кроме того, листва скапливается в канализационных колодцах и блокирует их. Выполнение этой работы абсолютно необходимо. Что касается парков, то там мы не собираем листья. Правильно, чтобы разложение происходило именно там, – пояснила руководитель предприятия.

Она добавила, что большая часть листьев поступает на специальную платформу, где производится компост. Затем его смешивают с плодородной почвой и применяют для посадки деревьев, газонов или проведения мероприятий по озеленению.

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