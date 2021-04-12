Гражданам продолжают рассказывать о мерах против коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

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Накануне сотрудниками ГИЧС были установлены ещё 5 информационных пунктов: в районах Глодяны, Бричаны, Каушаны, Хынчешты, а также в Гагаузии.

Спасатели раздали гражданам более 1 200 информационных листовок и защитные маски. Мероприятия прошли в 29 населённых пунктах в 16 районах страны.

С начала профилактической кампании инструктаж прошли более 3 500 человек. В мероприятиях задействовали 50 спасателей и 21 единицу техники.

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