Гражданам напомнили о правилах посещения бассейнов

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Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком предупреждает граждан о том, что для купания следует выбирать только специально спроектированные, авторизованные места.

При посещении бассейнов и водоёмов необходимо соблюдать все санитарные требования во избежание возможных рисков для здоровья, сообщает moldpres.md.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком призывает граждан быть внимательными при выборе мест для отдыха. Если поставщик услуг нарушил ваши права как потребителя, следует звонить по номеру: 022 51 51 51.

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