Гражданам напоминают: проверить COVID-сертификат можно на платформе certificate-covid.gov.md

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Для этого на веб-странице есть специальный раздел.

Платформа даёт возможность проверить и подтвердить цифровые COVID-сертификаты ЕС, созданные как в Республике Молдова, так и в других странах, подключённых к европейской ИТ-системе. Чтобы приравнять молдавский COVID-сертификат к сертификату, выдаваемому в странах Евросоюза, молдавские власти скорректировали структуру QR-кода в соответствии со стандартами ЕС. Таким образом, все обладатели COVID-сертификатов, выданных национальной системой до 16 ноября 2021 года, должны повторно загрузить документ со страницы https://certificate-covid.gov.md/ для получения версии, одобренной и принятой властями ЕС.

Чтобы проверить наличие новых загруженных сертификатов, нужно перейти на https://certificate-covid.gov.md в раздел «Проверка сертификата» или войти через любое приложение, подключённое к европейскому шлюзу. Приложения можно скачать бесплатно из Google Play или App Store на мобильном телефоне или планшете, пишет moldpres.md.

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